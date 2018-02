Racionais MC’s estão em ‘férias por tempo indeterminado’, diz KL Jay

Os Racionais MC’s estão em “férias coletivas por tempo indeterminado”, segundo disse o DJ KL Jay à revista Rolling Stone.

“A gente se reuniu, nós quatro, no ano passado, antes de acabar o ano”, diz o DJ à revista. “Reunimos e falamos: ‘Vamos cumprir aqui e depois descansar. Cada um faz seu corre individual e tá tudo certo. O Racionais trabalhou demais.'”

Os membros seguem com seus trabalhos solo: Mano Brown vai fazer o show do disco Boogie Naipe (2016) no Lollapalooza, e Edi Rock e Ice Blue preparam novos trabalhos (Blue é o único dos quatro membros que ainda não lançou um disco solo, o que ainda deve fazer).

O próprio KL Jay prepara um novo disco, Na Batida Vol. II, 17 anos depois de KL Jay na Batida Vol. III (2001).