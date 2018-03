Quer participar de ‘Shrek, o Musical’?

Um dos maiores sucessos da Broadway, Shrek, o Musical já tem previsão de estreia por aqui. Será em dezembro deste ano no Rio de Janeiro. E os preparativos para o espetáculo já começaram. Atores, bailarinos e cantores podem se inscrever no site do musical para os testes de seleção dos 28 profissionais do elenco.

Atualmente, o musical está em turnê pelos Estados Unidos e a versão britânica, que iniciou suas apresentações no West End de Londres no ano passado, segue em cartaz.

Mais informações sobre a montagem brasileira, realizada pelas produtoras XYZ Live e a Kabuki Produções, serão divulgadas em breve.