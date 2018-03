Quer cobrir o Rock in Rio com a gente?

O Caderno 2+Música vai publicar a cobertura completa do Rock in Rio em páginas do Caderno Metrópole do Estadão. Críticas, bastidores e entrevistas trarão o clima do evento. No Ipad e aqui no Radar Cultural, vídeos, galerias e conteúdos exclusivos.

Um dos novos espaços na cobertura será a seção ‘Solo’, com a publicação no jornal de uma crítica que os internautas que forem ao Rock in Rio poderão enviar à redação sobre shows da noite anterior.

Quem quiser participar deve mandar antes, de segunda a quinta, críticas sobre qualquer lançamento de CD ou show para ser avaliado pela redação. Poste seus textos nos comentários ou envie para estadao@gmail.com.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe entrará em contato com os escolhidos até a próxima quinta, 22.