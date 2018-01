Quentin Tarantino dirigindo ‘Deadpool 2’? Fãs criam abaixo-assinado

Documento já reuniu 1,7 mil assinaturas para tentar fazer com que o diretor de ‘Kill Bill’ substitua o recém-saído Tim Miller

Quantos litros de sangue falso precisariam ser usados em um filme de Deadpool com a direção de Quentin Tarantino? Fãs do Mercenário Tagarela estão doidos para saber.

Com a saída de Tim Miller do posto de diretor da sequência do filme que angariou US$ 782 milhões em bilheterias ao redor do mundo quando lançado, neste ano, por diferenças criativas com o astro Ryan Reynolds, a questão é quem seria capaz de se ajustar ao mundo sanguinário, violento e cheio de diálogos mordazes do anti-herói.

Um sujeito chamado Carl Champion Jr. diz ter o nome perfeito. Para ele, Quentin Tarantino seria perfeito. E outras 1.699 pessoas também. Com 1,7 mil assinaturas, uma petição sugere que o criador de cenas icônicas de luta em filmes como Kill Bill seja o responsável pela sequência de Deadpool.

“Se houver qualquer chance de ver Tarantino fazer esse projeto é quase garantido que o filme renderá um bilhão de dólares. É isso”, escreveu Champion Jr.. “Nós tivemos um grande vislumbre do potencial dele em Kill Bill. E imagine ter um cara como ele escrevendo um diálogo para o Mercenário Tagarela? Seria glorioso”.

Embora seja improvável que Tarantino deixe seus projetos autorais para entrar na indústria que se tornou o filme de super-heróis, os fãs, pelo menos, podem sonhar.