Um dos nomes mais importantes da história da música completa 70 anos na próxima segunda-feira, 30: Sir Eric Clapton. Autor de dezenas de álbuns e singles e que rodou o mundo com shows lotados, o guitarrista celebrará seu aniversário em duas apresentações no Madison Square Garden, em Nova York, em 1º e 2 de maio. Muitos hits marcaram a trajetória do artista. Da emblemática Layla, passando pelo riff mortal the Cocaine. Qual sucesso na voz de Eric Clapton marcou sua vida? A música mais votada fará parte do especial publicado no portal do Estadão no próximo domingo, 29. Participe!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Qual a melhor música de Eric Clapton? Layla (33%, 575 Votes)

Tears In Heaven (22%, 386 Votes)

Cocaine (13%, 234 Votes)

Wonderful Tonight (11%, 203 Votes)

Change The World (9%, 156 Votes)

Bad Love (5%, 86 Votes)

My Father's Eye (4%, 69 Votes)

Lay Down Sally (2%, 30 Votes)

I Shot The Sheriff (Bob Marley) (2%, 28 Votes) Total de votos: 1.767