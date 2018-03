Público começa a chegar na Arena Morumbi para o Monsters of Rock

Aos poucos as pessoas começam a chegar a Arena Anhembi para acompanhar o primeiro dia de shows do festival Monsters of Rock. O público ainda é modesto. A expectativa é de que o fluxo aumente por volta das 18h, quando o Motorhead, uma das principais atrações do festival, sobe ao palco para se apresentar. A fila do caixa segue razoável. A reportagem do Estado ficou em média 10 minutos para conseguir comprar fichas e trocar nos guichês de alimentação espalhados pelo local.

O Lollapalooza acabou, mas os preços dos alimentos continuam abusivos nos festivais realizados na capital paulista. Enquanto o x-burguer era vendido por R$ 15, o hot-dog custava R$ 12: os valores são os mesmos do festival Lollapalooza, realizado no Autódromo de Interlagos, nos dias 28 e 29 de março. “Não dá para comer aqui. O jeito foi trazer algo de casa e deixar para se alimentar só depois do Ozzy”, disse a estudante de Rádio e TV, Tamires Andrade, 21.

João Paulo Carvalho