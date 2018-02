Público brasileiro de Madonna é mais masculino que o de Lady Gaga, aponta levantamento

(Foto: Ariel Schalit/AP)

Um levantamento realizado pela produtora Time For Fun, responsável por trazer ao País as turnês mundiais de Madonna e Lady Gaga, revela o perfil do público que assistirá aos shows das cantoras nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Nas apresentações de Madonna, os homens serão maioria: 57,33% do público. Já nas de Lady Gaga, garotas e rapazes representam a mesma porcentagem, 50%. Mas, se os shows de Lady Gaga forem analisados separadamente, a expectativa é que a artista atraia mais homens ao estádio do Morumbi, 53%, e mais mulheres ao Parque dos Atletas, 53%.

Outra diferença no público das divas é a faixa etária dos que estarão presentes nos espetáculos. Os fãs de Madonna com idade entre 26 e 35 anos somam 47,67%, os de 36 a 45 anos 26,67% e os de 17 a 25 anos, 14,67%. Entre os de Lady Gaga, 46,5% está entre 16 e 25 anos, 30,5% entre 26 a 35 anos e 11% tem de 36 a 45 anos.

A passagem das loiras pelo Brasil não atrairá somente cariocas e paulistas. Estimativa aponta que cerca de 53% da plateia de Madonna no Rio virá de outros estados. No Morumbi, o percentual será de 28%. Em se tratando de Lady Gaga, esses fãs representarão 31% no Parque dos Atletas e 24% em São Paulo. A maioria vem de Minas Gerais para as duas turnês.

Madonna e Lady Gaga devem reunir cerca de 420 mil pessoas em seis apresentações nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre no fim do ano.

Informações sobre datas e ingressos estão disponíveis em www.t4f.com.br .