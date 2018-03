Psicodélicos do MGMT transformam gramado do Lollapalooza em pista de dança

João Paulo Carvalho – estadão.com.br

A banda americana MGMT reviveu a década de 1960 no início da noite deste domingo, 8, no Festival Lollapalooza.

O grupo formado por Andrew VanWyngarden e Ben Goldwasser, além dos músicos de apoio James Richardson, Matt Asti e Will Berman, não falou muito com o público.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hits como Electric Feel e Time to Pretend trataram de espantar a garoa que caia no início da noite no Jockey Club de São Paulo.

Com uma iluminação amplamente azul, e dois telões em preto e branco, o MGMT deixava a plateia anestesiada diante da introspecção musical do grupo do Brooklyn.

Hot Smoke Wars e It’s Working trataram de deixar o show mais leve e cadenciado. “Congratulations”, disse Andrew, antes de deixar o palco.

[galeria id=2604]

Expectativa. Apesar da mudança de temperatura, mais de 70 mil pessoas marcam presença no segundo dia do Festival Lollapalooza, segundo a assessoria de imprensa do evento.

Esta noite ainda sobem aos palcos os britânicos do Arctic Monkeys, Janes’s Addiction, Racionais MCs e Velhas Virgens.

Saiba mais sobre o festival em nosso especial do Lollapalooza 2012