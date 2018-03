Marcio Claesen – estadão.com.br

A organização do Rock in Rio e a prefeitura do Rio de Janeiro confirmaram a realização da próxima edição do festival no País. A quinta edição brasileira acontecerá em setembro de 2013.

A informação foi adiantada pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, mas o anúncio oficial será dado em coletiva para a imprensa neste domingo, 02, com a presença do presidente do festival Roberto Medina e o prefeito Eduardo Paes.