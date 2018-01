Programação – Dia 20

Bon Jovi fechará a sexta-feira no palco mundo.

Veja a programação completa:

Palco Mundo

00H05 – BON JOVI

22h10 – NICKELBACK

20H30 – MATCHBOX TWENTY

18H30 – FREJAT

Palco Sunset

19h30 – BEN HARPER + CHARLIE MUSSELWHITE

17H30 – GRACE POTTER AND THE NOCTURNALS + DONAVON FRANKENREITER

16H00 – MALLU MAGALHÃES + BANDA OURO NEGRO

14H40 – THE GIFY + AFROLATA

Eletrônica

01H30 – PAUL OAKENFOLD

00H30 – DEXTERZ

23H30 – RODRIGO VIEIRA

22H30 – FERRIS

Rock Street

21h35 – CELTIC JAM SESSION

21H05 – MÁGICO ROMANO

20H45 – CELTA BRASIL – IRISH DANCE

20H25 – LISA LOTTIE – HULA HOOP

19H35 – SENSESSIONAL – IRISH PUB SONGS

18H30 – RODRIGO SANTOS

17H30 – SENSESSIONAL – IRISH PUB SONGS

16H25 – CASAMENTO

14H15 – ROCK STREET BIG BAND

Street Dance

23H25 – CREW OFICIAL – RODA DE DANÇA – FINALISTA BRASIL

21H30 – CREW OFICIAL – GRUPO REFLEXO URBANO – FINALISTA BRASIL

17H00 – RODA DE DANÇA GRUPO REFLEXO URBANO – FINALISTA BRASIL

15H30 – MOMENTO DE INTERAÇÃO COM PÚBLICO

14H00 – CREW OFICIAL

