Programação – Dia 20

Tania Valeria Gomes
18 Setembro 2013 | 19h22
Bon Jovi fechará a sexta-feira no palco mundo.
Veja a programação completa:
Palco Mundo
00H05 – BON JOVI
22h10 – NICKELBACK
20H30 – MATCHBOX TWENTY
18H30 – FREJAT
Palco Sunset
19h30 – BEN HARPER + CHARLIE MUSSELWHITE
17H30 – GRACE POTTER AND THE NOCTURNALS + DONAVON FRANKENREITER
16H00 – MALLU MAGALHÃES + BANDA OURO NEGRO
14H40 – THE GIFY + AFROLATA
Eletrônica
01H30 – PAUL OAKENFOLD
00H30 – DEXTERZ
23H30 – RODRIGO VIEIRA
22H30 – FERRIS
Rock Street
21h35 – CELTIC JAM SESSION
21H05 – MÁGICO ROMANO
20H45 – CELTA BRASIL – IRISH DANCE
20H25 – LISA LOTTIE – HULA HOOP
19H35 – SENSESSIONAL – IRISH PUB SONGS
18H30 – RODRIGO SANTOS
17H30 – SENSESSIONAL – IRISH PUB SONGS
16H25 – CASAMENTO
14H15 – ROCK STREET BIG BAND
Street Dance
23H25 – CREW OFICIAL – RODA DE DANÇA – FINALISTA BRASIL
21H30 – CREW OFICIAL – GRUPO REFLEXO URBANO – FINALISTA BRASIL
17H00 – RODA DE DANÇA GRUPO REFLEXO URBANO – FINALISTA BRASIL
15H30 – MOMENTO DE INTERAÇÃO COM PÚBLICO
14H00 – CREW OFICIAL
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