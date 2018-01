Programação – Dia 19

O Rock In Rio retoma sua programação nesta quinta-feira, 19. No Palco Mundo, o principal, o dia será dedicado ao heavy metal, com shows de Sepultura – acompanhados do grupo de percussão francês Tambours Du Bronx-, dos mascarados do Ghost e do Alice In Chains. O Metallica fechará a noite.

Veja a programação completa:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palco Mundo

00h05 – METALLICA

22h10 – ALICE IN CHAINS

20h30 – GHOST

18h30 – SEPULTURA + TAMBOURS DU BRONX

Palco Sunset

19h30 – ROB ZOMBIE

17h30 – SEBASTIAN BACH

16h00 – ALMAH + HIBRIA

14h40 – REPÚBLICA + DR. SIN + ROY Z

Eletrônica

01h45 – GESAFFELSTEIN

00h30 – BRODINSKI

23h30 – GASLAMP KILLER

22h30 – DJ RIDE

Rock Street

21h35 – CELTIC JAM SESSION

21H05 – MÁGICO ROMANO

20H45 – CELTA BRASIL – IRISH DANCE

20H25 – LISA LOTTIE – HULA HOOP

19H35 – SENSESSIONAL – IRISH PUB SONGS

18H30 – KERNUNNA

17H30 – SENSESSIONAL – IRISH PUB SONGS

16H25 – JOKO

14H15 – ROCK STREET BIG BAND

Street Dance

23H25 – CREW OFICIAL – RODA DE DANÇA FINALISTA BRASIL

21H30 – MOMENTO DE INTERAÇÃO

17H00 – RODA DE DANÇA GRUPO BACK TO ESSENCE – FINALISTA BRASIL

15H30 – MOMENTO DE INTERAÇÃO COM PÚBLICO

14H00 – CREW OFICIAL – FINALISTA BRASIL GRUPO BACK TO ESSENCE

* Especial: Vídeos, fotos e curiosidades sobre o Rock in Rio

* Mapa: Os caminhos que levam à Cidade do Rock