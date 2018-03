Programa ‘Pânico’ está com dias contados, afirma colunista

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, o programa Pânico na Band está com seus dias contados, devendo ficar no ar na emissora até dezembro.

Sempre polêmico com seus temas e a forma de abordar as pessoas, programa já foi um dos expoentes da TV, estreando em 2003 na Rede TV e em 2012 começando sua trajetória na Band.

De acordo com o colunista, a Band não quer mais o programa, principalmente por sua escalada de polêmicas relacionadas a racismo, homofobia, machismo, entre tantas outras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Band ainda não se pronunciou a respeito, mas Ricco afirma que fim de ‘pânico’ é certo.