‘Programa do Porchat’ estreia com Sasha Meneghel e Wesley Safadão; assista

O novo Programa do Porchat estreou na madrugada desta quinta-feira, 25, na Record – e recebeu, entre outras atrações, Sasha Meneghel e Wesley Safadão. Essa foi a primeira entrevista de Sasha na TV brasileira. A filha de Xuxa falou sobre o pai, Luciano Szafir, sobre a mãe, e teve até que dirigir um fusca.

Ela também comentou uma “paixonite” que desenvolveu, quando criança, por Júnior, da dupla com Sandy. “Quando eu era pequena tinha uma paixãozinha por um amigo da minha mãe, pelo Júnior, da Sandy. Mas ele me deu um fora, imagino que sim, se não seria pedofilia”, comentou, brincando.

A Record disponibilizou o primeiro programa na íntegra na web. Veja:

De acordo com o E+, do Estado, Porchat estreou em primeiro lugar na audiência e desbancou os concorrentes do horário, Jô Soares, da Globo, e Danilo Gentili, do SBT.