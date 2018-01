Produtores de ‘Game of Thrones’ torcem por prêmios para Diana Rigg após último episódio

O texto a seguir contém spoilers sobre a sétima temporada da série Game of Thrones.

Na cena final do terceiro episódio da sétima temporada da série Game of Thrones, a personagem Olenna Tyrell, vivida pela dama britânica Diana Rigg, se despediu do público em uma das cenas mais marcantes do ano.

Depois que o seu território foi dominado por tropas Lannister, Olenna deveria ser morta por Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), que a ofereceu um veneno indolor. Porém, a senhora do Jardim de Cima ficou com a última palavra ao revelar que ela havia sido a responsável pelo assassinato de Jeoffrey e que queria que a sua inimiga, Cersei (Lena Headey), soubesse.

Por sua atuação neste episódio, os produtores da série, David Benioff e D.B. Weiss, acreditam que a dama britânica deve ser premiada em eventos como Globo de Ouro e Emmy do ano que vem. “Eu espero que ela tenha reconhecimento por quão boa ela estava em sua última temporada”, disseram em entrevista à Entertaiment Weekly.

Para os produtores, a cena final de Diana Rigg foi uma das melhores. “Ela é uma das melhores no mundo e a cena final é uma das minhas favoritas da temporada. Ela realmente deu o seu melhor.”

Mesmo sem Diana Rigg, Game of Thrones continua aos domingos, com exibição às 22h, na HBO Brasil.