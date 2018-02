Prestes a lançar o novo álbum The Day Is My Enemy – o primeiro desde 2009, ano de Invaders Must Die – o Prodigy, uma das bandas eletrônicas mais populares do mundo, divulgou nesta semana o single Nasty. Ouça:

A banda já tem várias datas marcadas na Europa, especialmente no Reino Unido, país natal. Entre os grandes festivais deste ano que o Prodigy já está confirmado, estão o Rock AM Ring, na Alemanha, e o Isle of Wight, na Inglaterra.