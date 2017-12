‘Procurando Dory’, continuação de ‘Procurando Nemo’, ganha novo trailer

Foi divulgado nesta quarta-feira, 2, um novo trailer de Procurando Dory, em que Dory, com seus amigos Nemo e Marlin, busca sua família e encontra amigos de infância. O longa vai estrear no Brasil no dia 30 de junho.

A animação é uma continuação de Procurando Nemo. Dory é apresentada como uma personagem com problemas de memória, mas otimista e corajosa, que ajuda na busca por Nemo. No áudio original, ela é dublada pela atriz e apresentadora Ellen Degeneres. No novo longa, a esquecida Dory e seus amigos Nemo e Marlin buscam por respostas sobre seu passado.