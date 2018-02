Problemas no som prejudicam show do Cake

João Paulo Carvalho – O Estado de S.Paulo

Problemas no som prejudicaram a apresentação do Cake no palco Butantã na tarde desta sexta-feira, 29, no primeiro dia do festival Lollapalooza, no Jockey Club de São Paulo. Apesar do carisma do líder da banda, John McCrea, o grupo sofreu com o som baixo.

Quem estava mais longe do quinteto e próximo a outro palco, o Perry, onde Porter Robinson se apresentava no mesmo horário, mal conseguia ouvir o show dos californianos.

Incomodadas com o volume reduzido, algumas pessoas começaram a se retirar do local. Mesmo com os problemas sonoros, o Cake teve uma performance repleta de hits. “Adoramos o Brasil e é muito bom estar aqui novamente”, disse McCrea, visivelmente incomodado com a situação.

O público, no entanto, se esqueceu de todo e qualquer problema quando os primeiros acordes de I Will Survive, de Donna Summer, foram executados pela banda. John McCrea havia prometido tocar a música, caso o público insistisse. Logo nos primeiros minutos de apresentação, os fãs mais enérgicos gritavam pela canção.

A banda, que agora produz, grava, escreve e usa seu próprio estúdio, abastecido de energia solar, mesclou sucessos como Love You Madly e algumas canções do disco Showroom of Compassion, lançado em 2011.

“Posso saber por quê vocês pararam de aplaudir”, provocou McCrea. Com a plateia pouco interagindo, ele apresentou a canção Sick of You, que também faz parte do disco Showroom of Compassion “É muito emocionante estar de volta ao Brasil. Minha guitarra está afiada!”, finalizou McCrea. Para não perder o costume, na sequência a banda fez sua versão de War Pigs, do Black Sabbath, para depois mandar mais um hit: Short Shirt/ Long Jacket.