Principais shows do festival serão reprisados na TV a cabo

Quem não conseguir acompanhar a maratona de apresentações pela televisão terá um segunda chance nas próximas duas semanas. O canal pago Multishow vai exibir reprises dos principais shows do Rock in Rio, começando nesta segunda-feira.

O repeteco começa todas as noites às 21h30, e vai até o dia 16 de outubro. Para quem tem Multishow HD, a retrospectiva segue o mesmo calendário, mas com início programado para as 23h30.

3/outubro – Red Hot Chili Peppers

4/outubro – Elton John

5/outubro – Katy Perry + Claudia Leitte

6/outubro – Shakira

7/outubro – Coldplay

8/outubro – Guns n’ Roses

9/outubro – Metallica

10/outubro – Stevie Wonder

11/outubro – Capital Inicial + Evanescence

12/outubro – Rihanna + Ivete Sangalo

13/outubro – Ke$ha + Jota Quest

14/outubro – Lenny Kravitz + Skank

15/outubro – System of a Down + Sepultura

16/outubro – Slipknot + Motörhead