Prince divulga vídeo de sua versão de ‘Creep’, do Radiohead; assista

Em 2008, Prince fez um cover emocionante de Creep, do Radiohead, no festival Coachella. O cantor deixou o público arrepiado. A interpretação tornou-se lendária, sobretudo porque quem não esteve lá não pode testemunhar, de forma alguma, o momento. Nem pela internet. Devido a problemas de direitos autorais, o músico teria exigido que a plataforma retirasse todos os vídeos do ar e, cada vez que um novo subia, era removido. Nesta terça-feira, 8, sete anos depois, o autor de Purple Rain decidiu compartilhar a sua interpretação de Creep, na sua conta no Twitter.

