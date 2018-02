Depois de uma aparição engraçadinha na cerimônia de entrega do Globo de Ouro, Prince divulgou nesta semana seu clipe mais recente: Marz é uma faixa curta do álbum Plectrumelectrum, gravado com a banda 3RDEYEGIRL.

Desde novembro, o astro americano tem estado ausente das redes sociais e retirou boa parte do seu conteúdo da web. O novo vídeo está no canal da gravadora, a Warner. Veja: