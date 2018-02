Primeiro romance de Morrissey sai em setembro na Inglaterra

Depois da bem sucedida Autobiography, de 2013, Morrissey, ex-líder do The Smiths, anunciou que seu próximo livro, o romance List of the Lost sairá em setembro pela Penguin Books UK, no Reino Unido. Como é de costume nas iniciativas que envolvem o músico, ainda não há informações sobre o tema do livro.

++ Morrissey vem ao Brasil para fazer shows em novembro

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++ Morrissey revela que passou por tratamento de câncer

++ A inestimável coleção de riffs de Johnny Marr

Por meio do site oficial True to You, o cantor emitiu um comunicado:

“O primeiro romance de Morrissey, List of the Lost, será publicado pela Penguin Books UK no final de setembro. O livro será lançado em edição ‘paperback/capa mole’ como um título de Nova Ficção, e vem quase dois anos depois da muito bem sucedida Autobiography, de outubro de 2013.

Penguin Books vai confirmar uma data de venda do livro ainda esta semana. List of the Lost estará disponível no Reino Unido, Irlanda, Austrália, Índia, Nova Zelândia e África do Sul.”

O primeiro livro de Morrissey ainda não tem edição brasileira.