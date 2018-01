Primeira foto da segunda temporada de ‘Stranger Things’ mostra grupo vestido de caça-fantasmas

O site da Entertainment Weekly divulgou nesta sexta-feira, 3, a primeira foto da segunda temporada de Stranger Things.

O Netflix vai divulgar o primeiro teaser da nova temporada no intervalo do Super Bowl, no próximo domingo, 5 – o espaço mais caro do ano na TV americana.

A foto mostra Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) vestidos como os Caça-Fantasmas.

A segunda temporada se passa em 1984, um ano depois dos eventos da primeira.

Stranger Things 2 estreia em 2017 no Netflix.