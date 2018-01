Prestes a completar 81, Leonard Cohen é tema do próximo Trovadores do Miocárdio em SP

“Se você quer um amante, eu vou fazer qualquer coisa que você pedir” – as palavras que saem na voz absolutamente inconfundível de Leonard Cohen em I’m Your Man (do álbum homônimo de 1988) são uma espécie de fórmula que os Trovadores do Miocárdio incorporam mensalmente na Balsa (elegante bar no prédio Farol, rua Capitão Salomão, 26, centro de São Paulo).

A próxima edição do projeto, que é um misto de spoken word (declamações de textos e poesias) com dj set, idealizado e produzido pelo produtor cultural Eduardo Beu, ocorre nesta quinta-feira, 17, às 19h, e rende homenagem ao autor canadense.

Fausto Fawcett, Mario Bortolotto, Junio Barreto, Rodrigo Carneiro, Carolina Fauquemont e Chris Couto se reúnem para celebrar “o poeta-mor do amor bruto, o poderoso chefão das desilusões amorosas, o messias errante da solidão”, segundo a divulgação do evento, organizado de maneira independente.

“O Cohen é uma das inspirações dos Trovadores por ele transitar de forma intensa e sensível pelos mesmos temas que nós exploramos. Amor, perda amorosa, sentimento do sagrado, solidão”, diz Beu, que edita o evento desde 2012. “Por ele também transitar entre a poesia e a música, ferramentas utilizadas pelos Trovadores. Por ele também fazer aniversario no próximo dia 21, 81 anos completos de forma heroica. Ele é o Cara!”

O show começa pontualmente às 20h15, e os ingressos (R$40) são vendidos via web no site sympla.com.br.

Leonard Cohen lançou em maio seu álbum mais recente, Can’t Forget: A Souvenir of the Grand Tour, com canções gravadas durante a turnê de Old Ideas, de 2012. Entre elas, uma inédita: Got a Little Secret. Em 2014, ele lançou o álbum Popular Problems.

