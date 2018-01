Prestes a cantar no Rock In Rio, Lady Gaga diz estar preparando novo álbum

A cantora Lady Gaga, que desembarca em cerca de duas semanas no Brasil para cantar na noite de abertura do Rock In Rio, já está preparando o sucessor de Joanne, álbum lançado em 2016.

Em entrevista para a Entertainment Weekly, Gaga confirmou que já está compondo para o novo trabalho, ainda que num estágio bem inicial. “Já comecei a escrever”, afirmou.

A cantora ainda não deixou claro, porém, se ainda irá lançar mais uma música de trabalho de Joanne antes do novo disco. Até agora, Perfect Illusion, Million Reasons e John Wayne foram lançadas como singles.

O anúncio de um novo álbum é um surpresa para os fãs, já que a cantora começou há poucas semanas a turnê de divulgação do Joanne, que pelo Brasil será apresentada apenas no dia 15 de setembro no Rock In Rio, com, provavelmente, grandes modificações, já que a estrutura da turnê conta com um complexo sistema de palcos e pirotecnia.