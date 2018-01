Prêmio Multishow 2016 elege os melhores da música; veja a lista de indicados e como assistir

O Prêmio Multishow 2016 ocorre nesta terça-feira, 25, às 22h, na Arena da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A premiação elege os melhores da música em 19 categorias e será apresentado por Fábio Porchat e Tatá Werneck. Veja a lista completa dos indicados abaixo, bem como um guia para acompanhar a cerimônia.

A transmissão do evento será ao vivo pela TV e pela web através do site www.premiomultishow.com.br.

Já a partir das 18h30 haverá uma cobertura no Youtube, com conteúdo exclusivo para a plataforma.

Confira os indicados ao Prêmio Multishow 2016

INDICADOS DO SUPERJÚRI TV

Melhor Disco:

– Baiana System – Duas Cidades

– Céu – Tropix

– Elza Soares – A Mulher do Fim do Mundo

Artista Revelação:

– As Bahias e a Cozinha Mineira

– Liniker e os Caramelows

– Mahmundi

Canção do Ano:

– Céu – Perfume do Invisível

Autor: Céu

– Céu – Varanda Suspensa

Autores: Céu e Hervé Salters

– Elza Soares – Maria da Vila Matilde

Autor: Douglas Germano

INDICADOS DO SUPERJÚRI

Melhor Hit:

– Anitta – Bang

Autores: Anitta, Jefferson Jr e Umberto Tavares

– Baiana System – Playsom

Autor: Russo Passapusso

– Liniker e os Caramelows – Zero

Autor: Liniker

Versão do ano:

– Céu – Chico Buarque Song

– Laura Lavieri e Diogo Straus – Quando Alguém Vai Embora

– Pabllo Vittar – Open Bar

Melhor Clipe:

– Anitta – Bang

Diretores: Giovanni Biaco e Bruno Ilogti

– Céu – Perfume do Invisível

Diretor: Esmir Filho

– O Terno – Ai, Ai, como eu me iludo

Diretores: Marco Lafer e Gustavo Moraes

Música Boa Ao Vivo

– “Alegria, Alegria” – Caetano Veloso, Seu Jorge e Xande de Pilares

– “Lá vem o Brasil descendo a ladeira” – Teresa Cristina, Pitty e Baby do Brasil

– “Se Você Pensa” – Skank, Lenine e Anitta

PRÊMIOS TÉCNICOS

Melhor gravação de disco

– Baiana System – Duas Cidades

Técnico: Daniel Ganjaman

– Céu – Tropix

Técnico: Mike Creswell

– Metá Metá – MM3

Técnico: Gustavo Lenza

Melhor direção de clipe

– Céu – Perfume do invisível

Diretor: Esmir Filho

– O Terno – Ai, Ai, como eu me iludo

Diretores: Marco Lafer e Gustavo Moraes

– O Terno – Culpa

Diretores: Bruno Shintate e Breno Moreira

Melhor fotografia de clipe

– Céu – Perfume do Invisível

Diretor de fotografia: Kauê Zilli

– O Terno – Culpa

Diretor de fotografia: Fabio Politi

– Silva – Feliz e Ponto

Diretor de fotografia: Willian Sossai

Melhor capa de disco

– Céu – Tropix

Foto: Luiz Garrido

Design Gráfico: Renan Costa Lima

– Mahmundi – Mahmundi

Design gráfico: Bettina Birmarcker

Concepção: Yugo e Eduardo Magalhães

– Metá Metá – MM3

Design Gráfico: Kiko Dinucci

VOTAÇÃO POPULAR

Melhor Clipe TVZ:

(a definir após o término das batalhas)

Melhor Cantor:

– Biel

– Luan Santana

– Lucas Lucco

– Tiago Iorc

– Wesley Safadão

Melhor Cantora:

– Anitta

– Ivete Sangalo

– Ludmilla

– Paula Fernandes

– Sophia Abrahão

Melhor Grupo:

– Henrique & Juliano

– Jorge & Mateus

– Onze:20

– Sorriso Maroto

– Turma do Pagode

Melhor Música:

– 24 horas por dia – Ludmilla

– Blecaute – Jota Quest part. Anitta

– Chuva de Arroz – Luan Santana

– Não me deixe sozinho – Nego do Borel

– Sosseguei – Jorge & Mateus

Melhor Show:

– Anitta

– Joelma

– Jorge & Mateus

– Luan Santana

– Paula Fernandes

Experimente:

– Ferrugem

– Fly

– Maiara & Maraisa

– Matheus & Kauan

– Simone & Simaria

Música-chiclete:

– Aquele 1% – Marcos & Belutti part. Wesley Safadão

– Bang – Anitta

– Camarote – Wesley Safadão

– Química – Biel

– Tá tranquilo, tá favorável – Lucas Lucco e Bin Laden

Confira o guia completo do Prêmio Multishow 2016

– Vários estilos musicais no palco

Sobem ao palco do Prêmio: Wesley Safadão, Ludmilla, Anitta, Ivete Sangalo, Thiaguinho, Luan Santana, Tiago Iorc, Lucas Lucco, Nego do Borel, Dennis DJ, Jota Quest, Joelma, Paula Fernandes, Simone & Simaria, Maiara & Maraisa e Marcos & Belutti.

O grande destaque, porém, deve ser Ney Matogrosso, que vai cantar a canção Roendo as Unhas.

– Votação

Pela votação popular, o público escolheu os melhores do ano nas categorias Cantor, Cantora, Grupo, Música, Show, Experimente, Música Chiclete e Melhor Clipe TV.

Esta última categoria assumiu uma dinâmica diferente de votação nesse ano. A votação do público continua, via Twitter, durante a transmissão ao vivo do Prêmio até o anúncio do vencedor.

Além das categorias votadas pelo público, como nos últimos anos, o Prêmio Multishow terá a participação do superjúri – composto por jornalistas, críticos, músicos e profissionais da indústria fonográfica.

– Transmissão

A transmissão do Prêmio Multishow 2016 será multiplataforma, com câmeras captando, ao vivo, diferentes momentos da premiação para o Youtube, Facebook e Twitter. O evento ainda poderá ser acompanhado pela web no site do Prêmio Multishow – www.premiomultishow.com.br.

No Youtube

O Prêmio Multishow começa às 22h na TV, mas na web ele começa antes. Às 18h30, no canal Música Multishow no Youtube (youtube.com/multishow) Bruna Louise faz uma retrospectiva dos prêmios anteriores, comentando os momentos mais marcantes.

A transmissão ao vivo no Youtube começa a partir de 21h30 e conta com os youtubers Whindersson Nunes, Felipe Neto, Evelyn Regly, Maurício Meirelles, Bruna Louise e Gominho.

No Facebook e Snapchat

Às 21h, Fernanda Souza vai mostrar o que rola nos camarins do Prêmio Multishow pelo Facebook do canal. Será uma hora de transmissão com entrevistas e bastidores da preparação dos artistas para a cerimônia. Logo depois, Fernandinha assume a conta do Multishow no Snapchat e mostra como é estar na plateia da maior premiação de música do Brasil.

No site do Multishow

O site do Multishow reúne a cobertura completa do tapete vermelho, premiação e a transmissão de quatro câmeras: transmissão ao vivo do Prêmio Multishow; transmissão ao vivo do Debate do Superjúri com a definição dos vencedores em três categorias – Artista Revelação, Canção do Ano e Melhor Disco; transmissão exclusiva Melhor Clipe TVZ: a reação dos cinco indicados na categoria Melhor Clipe TVZ durante todo o Prêmio Multishow; e transmissão ao vivo do lounge dos youtubers.