Prefeitura recebe propostas artísticas para a Virada Cultural de São Paulo

A partir desta terça-feira, 10 de janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) recebe propostas artísticas para integrar a 13.ª edição da Virada Cultural, marcada para os dias 20 e 21 de maio de 2017, na cidade de São Paulo.

Por meio de um formulário disponível no site do evento, podem ser enviados, até dia 10 de fevereiro, projetos que serão analisados por uma comissão curadora, constituída por programadores da SMC e personalidades do cenário cultural nacional, cujos membros serão anunciados posteriormente.

Desde o fim do ano passado, a Virada passou a ser motivo de polêmica quando o novo prefeito João Doria manifestou sua vontade de transferi-la na sua maior parte para o Autódromo de Interlagos.

A Câmara Municipal de São Paulo, entretanto, aprovou em dezembro um projeto que institui a Virada como política pública, mantendo-a no centro da cidade. O projeto foi aprovado em primeiro turno, apenas.

Portanto, ainda não está totalmente claro o que acontecerá com a Virada Cultural em 2017.

De acordo com a Prefeitura, nesta edição a programação deverá ser constituída por pelo menos 70% das propostas encaminhadas por meio deste chamamento público.

Parte da programação restante será formada pelas instituições de arte municipais, como o Balé da Cidade de São Paulo e a Orquestra Sinfônica Municipal, e também estaduais, como a São Paulo Companhia de Dança, além de propostas apresentadas pelos curadores.

Serão analisadas propostas de quaisquer áreas da cultura: dança, circo, cinema, teatro, artes visuais, gastronomia, espetáculo infantil, cultura popular, artistas de rua etc., direcionadas para públicos de todas as idades.

Somente os proponentes dos projetos selecionados serão contatados pela organização do evento, de acordo com o comunicado divulgado pela Prefeitura.

Não serão aceitos projetos enviados por e-mail e nem entrega de materiais pessoalmente.

A Virada Cultural é promovida pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio e adesão de outros parceiros institucionais.

