Prefeitura anuncia 1ª parte da programação do Circuito São Paulo de Cultura 2015

O dia 22 de março, de acordo com o anúncio oficial feito pela Prefeitura de São Paulo nesta segunda-feira, é marcado como a inauguração do Circuito São Paulo de Cultura, programação da Secretaria Municipal de Cultura para este ano – a cantora francesa ZAZ divide o palco do Auditório do Ibirapuera com Tulipa Ruiz e Céu numa apresentação gratuita.

Ainda de acordo com o comunicado, à programação de música, teatro, dança e infantil, que foi o foco das ações na primeira edição do programa em 2014, este ano se somam eventos de cinema, circo e literatura, sempre com entrada franca. Ao todo, serão investidos R$ 5,4 milhões na primeira fase, que se estende de março a julho, e aproximadamente 500 atrações nas várias áreas.

Entre as atrações musicais programadas, estão Rael, Daúde, Angela Ro Ro, Marcelo Jeneci, Teatro Mágico, Zezo Ribeiro com Elba Ramalho, Felipe Catto, Mariana Aydar, Vespas Mandarinas, Wanderléa, Angela Maria, Cauby Peixoto, Zizi Possi, Arnaldo Antunes, Duani, Guilherme Arantes, Cachorro Grande, entre outros.

A programação de cinema envolve equipes do Cine Olido, do Centro Cultural São Paulo, da Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas, em parceria com a Spcine, empresa municipal de cinema e audiovisual de São Paulo. Mostras dedicadas ao cinema brasileiro e estrangeiro, com enfoque em produções pouco conhecidas no Brasil serão uma das diretrizes.

Entre as atrações de teatro, o espetáculo “Não vejo Moscou da janela do meu quarto”, com direção de Silvana Garcia, fará duas curtas temporadas nos teatros Leopoldo Fróes (Santo Amaro), dias 3, 4 e 5 de abril e dias 24, 25 e 26 de abril no Zanoni Ferrite (Vila Formosa). Em maio, a companhia Dzi Croquettes, que possui três membros remanescentes do grupo da década de 1970, apresenta a montagem musical que traz a irreverência, o vigor físico e o humor do famoso grupo no Teatro João Caetano (Vila Mariana). A comédia “Vidas Privadas, dirigida por José Possi Neto, será encenada nos Teatros Alfredo Mesquita (Santana) e Flávio Império (Cangaíba), no mês de junho.

Em uma entrevista recente ao Estado, o secretário Nabil Bonduki afirmou que o Circuito faz parte da tentativa de se criar uma nova política na área cultural da cidade. “[A ideia] é garantir que ao longo do ano inteiro a gente tenha eventos e possibilidades de atividades artísticas e culturais na cidade toda”, disse Bonduki.