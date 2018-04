Pré-venda de ingressos para shows dos Rolling Stones no Brasil está aberta

Abriu na madrugada desta terça-feira, 8, a pré-venda de ingressos para os shows dos Rolling Stones em São Paulo, nos disas 24 e 27 de fevereiro de 2016, no Estádio do Morumbi. Por enquanto, apenas clientes do Banco do Brasil com cartão Ourocard podem efetuar a compra, limitada a seis ingressos por CPF (ou uma meia-entrada) – veja os preços e os mapas dos estádios abaixo.

Os ingressos vão de R$130 a R$ 900. A data de início das vendas para o público geral ainda não foi divulgada.

Na segunda-feira, 7, a pré-venda de ingressos para os shows no Rio (20/2/2016) e em Porto Alegre (2/3/2016) foi disponibilizada – porém, para o show no Rio Grande do Sul, a pré-venda já se esgotou.

Os ingressos podem ser adquiridos via web no site: http://www.rollingstones2016.com.br/

Confira o serviço completo abaixo:

RIO DE JANEIRO (RJ)

Única apresentação: Sábado, 20 de fevereiro de 2016.

Horário: 21h30

Local: Estádio do Maracanã – Rua Professor Eurico Rabelo, Maracanã, Rio de Janeiro

Ingressos: de R$ 130 a R$ 900 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos.

SETORES x VALORES (meia entrada e inteira)

PISTA PREMIUM OUROCARD R$ 450 R$ 900

PISTA R$ 220 R$ 440

CADEIRA INFERIOR LESTE R$ 290 R$ 580

CADEIRA SUPERIOR LESTE R$ 190 R$ 380

CADEIRA MARACANÃ MAIS – LESTE LOUNGE R$ 450 R$ 900

CADEIRA INFERIOR OESTE R$ 290 R$ 580

CADEIRA MARACANÃ MAIS – OESTE R$ 450 R$ 900

CADEIRA INFERIOR SUL R$ 170 R$ 340

CADEIRA SUPERIOR NIVEL 2 – SUL R$ 130 R$ 260

CADEIRA SUPERIOR NIVEL 5 – SUL R$ 130 R$ 260

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Metropolitan – Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Diariamente, das 12h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 07 de dezembro de 2015 a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

VEJA O MAPA:

*

SÃO PAULO (SP)

Apresentações: Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016. Às 21h.

Sábado, 27 de fevereiro de 2016. Às 21h.

Local: Estádio do Morumbi – Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo

Ingressos: de R$ 130 a R$ 900 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos.

SETORES (meia entrada x inteira)

PISTA PREMIUM OUROCARD R$ 450 R$ 900

PISTA R$ 220 R$ 440

CADEIRA SUPERIOR 1, 2 E 3 R$ 300 R$ 600

INFERIOR A e B R$ 290 R$ 580

ARQUIBANCADA 1, 3 E 4 R$ 140 R$ 280

ARQUIBANCADA 2 R$ 130 R$ 260

– No dia do show, clientes Banco do Brasil contarão com entrada diferenciada no estádio.

– Clientes Banco do Brasil com cartão Elo tem 10% de desconto

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

CITIBANK HALL – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Diariamente, das 12h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 08 de dezembro de 2015 a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

VEJA O MAPA:

*

PORTO ALEGRE (RS)

Única apresentação: Quarta-feira, 02 de março de 2016.

Horário: 21h

Local: Estádio Beira-Rio – Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas – Porto Alegre/RS

Ingressos: de R$ 175 a R$ 900 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos.

SETORES (meia entrada x inteira)

PISTA PREMIUM OUROCARD R$ 450 R$ 900

PISTA R$ 220 R$ 440

CADEIRA INFERIOR R$ 290 R$ 580

CADEIRA SUPERIOR R$ 175 R$ 350

CADEIRA PREMIUM R$ 325 R$ 650

– No dia do show, clientes Banco do Brasil contarão com entrada diferenciada no estádio.

– Clientes Banco do Brasil com cartão Elo tem 10% de desconto

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

ESTÁDIO BEIRA-RIO – Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas – Porto Alegre/RS

Diariamente, das 10h às 18h.

***

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Taxa de conveniência e de retirada.

– Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

VEJA O MAPA: