Portal estadão.com.br transmite bate-papo sobre o Oscar

O portal estadão.com.br realiza nesta segunda-feira, 25, um bate-papo em vídeo e ao vivo sobre o Oscar 2013, a partir das 17h. Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2 e enviado especial a Los Angeles, e o crítico de cinema Luiz Carlos Merten comentam os resultados da premiação. A conversa será realizada via Hangout (ferramenta do Google).

Você pode participar do bate-papo deixando seu comentário neste post ou enviando perguntas para o e-mail estadaocultura @gmail.com.

VEJA TAMBÉM:

+ Confira como foi a mais aguardada festa do cinema