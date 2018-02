Portal estadão.com.br conversa com o cantor Cícero Lins

(Foto: Divulgação)

O estadão.com.br promove nesta quinta-feira, 20, um bate-papo em vídeo com o cantor Cícero Lins, vencedor em duas categorias do Prêmio Multishow (“Versão do Ano” e “Música Compartilhada”) e indicado ao de Artista Revelação.

O carioca fará show em São Paulo, neste fim de semana, na ” Sai da Rede II”, série musical que apresenta nomes que são expoentes na utilização da internet para a divulgação e comercialização de seus trabalhos.

Há pouco mais de um ano, Cícero Lins conquistou fãs após lançar, e disponibilizar para download gratuito, Canções de Apartamento, o seu primeiro ábum solo. Em pouco menos de um mês, o cantor “estourou” na internet chamando a atenção de nomes consagrados, como Marisa Monte, e de críticos musicais que elogiaram a sua obra.

A conversa com o cantor será às 17 h desta quinta-feira, 20. Participe deixando perguntas para o artista nos comentários deste post e acompanhe a transmissão por meio de nosso perfil no Google +.