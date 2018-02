Portal estadão.com.br conversa ao vivo com A Banda Mais Bonita da Cidade nesta quinta-feira, 27

(Foto: Beto Bolliger/Divulgação)

A Banda Mais Bonita da Cidade participa, nesta quinta-feira, 27, de uma entrevista – em vídeo e exibida ao vivo – no portal estadão.com.br.

Direto da Europa, o quinteto fala sobre a apresentação que fará na primeira edição do YouFest (festival que reúne, nos dias 28 e 29 deste mês, artistas consagrados no Youtube) em Madri, capital da Espanha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo curitibano ficou conhecido após o lançamento online, em maio do ano passado, do videoclipe da música Oração, que em seu primeiro dia teve mais de 100 mil acessos. Hoje, a canção já atingiu mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.

Marque na agenda. Bate-papo com a A Banda Mais Bonita da Cidade: quinta-feira, 27, a partir das 16h30, no portal estadão.com.br e no nosso perfil no Google +.

Participe da conversa enviando perguntas para e-mail estadaocultura@gmail.com