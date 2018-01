Porsche psicodélico de Janis Joplin será leiloado em Nova York

O lendário Porsche conversível da estrela do rock Janis Joplin será leiloado em dezembro em Nova York, com um valor estimado de mais de 400.000 dólares, anunciou nesta terça-feira a casa de leilões RM Sotheby’s.

O 1965 Porsche 365C 1600 Cabriolet, pintado com um caleidoscópio de cores ao estilo psicodélico e Flower Power da época, estava nas mãos da família de Joplin desde a morte da cantora, em 1970. Nos últimos 20 anos o carro foi exposto no Salão da Fama do Rock and Roll de Cleveland (norte). A RM Sotheby’s estimou seu preço em mais de 400.000 dólares, segundo um comunicado.





Originalmente branco, Joplin o comprou em 1968 e encarregou seu amigo Dave Richards de pintá-lo. Ele criou uma “História do Universo”, segundo suas próprias palavras, que inclui um retrato da cantora com os membros de sua banda.

“O 365C de Janis Joplin é, sem dúvida, um dos Porsche mais importantes de todos os tempos”, disse Ian Kelleher, um responsável da RM Sotheby’s, a maior casa de arremates do mundo dedicada ao ramo automobilístico. (AFP)

