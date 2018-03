Por um Rock in Rio mais limpo

Roberta Pennafort

O Rock in Rio já mandou 49 toneladas de lixo para reciclagem, e mais 35 toneladas para a produção de adubo. Tudo foi coletado nos três primeiros dias de festival. A Cidade do Rock vai receber mais 200 latas de lixo, totalizando 720, e sacos serão distribuídas para que as lanchonetes dividam seu lixo. Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, se disse chocada “com a quantidade de lixo no chão, enquanto as latas estavam vazias”. “É assustador. A gente vai colocar ainda mais latas, para ver se o comportamento melhora. Na frente dos bares, a quantidade será 50% maior”, disse, em entrevista ao Estado.

