Pop Music Festival divulga line-up

Shakira será a “headliner” do Pop Music Festival que acontecerá pela primeira vez no Brasil em março. As capitais escolhidas foram Porto Alegre (dia 15), Brasília (dia 17) e São Paulo (dia 19). Completam o line-up a banda americana Train, o jamaicano Ziggy Marley, o DJ Fatboy Slim e a banda gaúcha Chimarruts. Os ingressos começarão a ser vendidos em Porto Alegre a partir do dia 29 de janeiro e em São Paulo a partir de 31 de janeiro pelo site. Para Brasília, as informações de venda ainda não foram anunciadas.