Policiais prendem vendedores de ingressos falsos no Lollapalooza Festival

Jotabê Medeiros – Estado de S.Paulo

Policiais civis e militares prenderam dois homens que vendiam ingressos falsos nas imediações do Jockey Club, durante os primeiros shows do Lollapalooza Festival. Há dezenas de vítimas fora do local que, depois de comprarem esses ingressos, não conseguiram entrar.

Os bilhetes, iguais aos originais, eram vendidos a preços que variavam entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil, segundo informaram os policiais à reportagem do Estado, que estava no local no momento da apreensão.

