Poliana Abritta aparece no ‘Fantástico’ com polêmico vestido ‘azul e preto’

A apresentadora do Fantástico Poliana Abritta apareceu no programa com o famoso vestido azul e preto (ou seria branco e dourado?) que quebrou a internet no final da última semana nas redes sociais. A correspondente da Globo em Londres, Cecília Malan comprou a peça, que, segundo ela, custou cerca de R$ 220, na loja Roman Originals.

A jornalista adquiriu o último vestido, que também estava sendo usado pela vendedora. A peça era de um tamanho maior do que o da apresentadora, mas foi ajustado antes da gravação do jornalístico.

“Eu estou com o vestido mais comentado do mundo nos últimos dias”, anunciou Abritta. A discussão virou um dos temas mais compartilhados nas redes sociais, em especial no Twitter, onde foi Trending Topic na noite do último domingo, 1º.

A reportagem também explicou porque algumas pessoas enxergam o vestido nas cores preto e azul, enquanto outras o veem em branco e dourado. A diferença nas cores é causada por uma ilusão de ótica.

Entenda. Segundo Daniel de Barros, psiquiatra do Hospital das Clínicas, a diferença de interpretação acontece de acordo com como o cérebro interpreta a incidência de luz nos objetos, que varia ao longo do dia e com mudança de local. “O truque é a capacidade do cérebro de mudar a interpretação das cores de acordo com a luminosidade que ele atribui àquele ambiente”, explica.

Ao manipular a luminosidade da imagem, fica mais claro o efeito da luz e do contraste do vestido com o plano de fundo sob a percepção das cores. Mas os porquês de cada cérebro “escolher” um dos lados têm razões mais complexas. “Tem um monte de variáveis que vão interferir nisso desde o histórico de percepções na vida, como o cérebro vem sendo calibrado, o seu estado de espírito. A cor ‘real’ é a para a maioria das pessoas, não é a realidade objetiva”, acredita.

O real mistério do vestido é: por que raios fez tanto sucesso?

Polêmica da cor do vestido traz à tona debate sobre percepção da realidade