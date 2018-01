Pitty lança versão de ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen, para ‘fechar a tampa de 2016’; ouça

Canção havia sido gravada como parte do projeto Agridoce, mantido pela cantora e pelo guitarrista Martin

O ano de 2016 está chegando ao fim. Para a cantora Pitty – e nós também? – foram dias intensos.

Numa forma de dar um fim em um ano “de aura densa”, como ela explica em comunicado enviado à imprensa, Pitty decidiu lançar a versão inédita de ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen, guardada desde os tempos em que manteve o duo Agridoce, formado por ela e pelo guitarrista e pelo guitarrista Martin.

A cover acabou não entrando no disco lançado pela dupla em 2011, inspirado justamente por artistas que flertavam com o folk, como Cohen, Nick Drake, Jeff Buckley e Elliott Smith. No álbum, a dupla preferiu lançar um cover de ‘Please, Please, Please Let Me Get What I Want’, do The Smiths.

“Não só por causa de Cohen, mas por todo o ano de 2016, que parece ter tido uma áurea mais densa, com tanta coisa acontecendo, decidimos compartilhar”, disse Pitty.

“ Vi muita gente comentando sobre esse ano ter sido tenso. Que todas as perdas sejam curadas e que venha o ano novo. Que essa música e esse vídeo sirvam para fechar a tampa de 2016, levando embora as coisas pesadas, e abrir os caminhos para 2017”, conclui.

Ouça ‘Hallelujah’, na versão da dupla Agridoce, e que a tampa de 2016 feche logo, mesmo:

Confira, a seguir, outras versões da mesma música de Leonard Cohen:

