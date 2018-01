‘Piratas do Caribe’, ‘Transformers’ e outros lançamentos de 2017 ganham prévias no Super Bowl; confira

O Super Bowl, maior evento esportivo dos EUA, que decide o vencedor do campeonato de futebol americano do país, tradicionalmente é também a maior vitrine para os grandes lançamentos do cinema do ano. Em 2017, novas continuações de Guardiões da Galáxia, Transformers e Velozes e Furiosos foram alguns dos filmes que ganharam trailers especiais durante o evento.

Confira abaixo as principais prévias exibidas durante o Super Bowl 2017:

Transformers – O Último Cavaleiro

O ator Mark Wahlberg está de volta em seu segundo filme à frente da franquia Transformers, que chega aos cinemas em junho e traz ainda Anthony Hopkins no elenco. No trailer divulgado no Super Bowl, o robô Optimus Prime aparece destruído, enquanto o mundo vive uma guerra sem precedentes.

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Ao som de uma nova mixtape, a comédia misturada com a ação Guardiões da Galáxia, da Marvel, chega para o seu segundo volume com um time ainda mais completo e um apaixonante Baby Groot.

A estreia é em abril.

Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell

Estrelado por Scarlett Johansson, na pele de uma ciborgue, Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell é a versão hollywoodiana de um mangá futurista de sucesso. O trailer do filme, que estreia nas telonas em 30 de março, mostra a personagem como uma máquina perigosa.

Logan

A despedida de Hugh Jackman do papel de Wolverine nos cinemas, Logan ganhou durante o Super Bowl um novo trailer, que mescla cenas já divulgadas e imagens inéditas, que trazem ainda o Professor Xavier (Patrick Stewart) e a jovem Laura Kinney (Dafne Keen), personagem central da trama.

O filme chega aos cinemas no dia 2 de março.

Velozes e Furiosos 8

O oitavo filme da franquia Velozes e Furiosos, que estreia em abril, também ganhou uma nova prévia no evento, que mostra a vilã do longa, vivida por Charlize Theron, seduzindo o protagonista Vin Diesel.

Baywatch

A clássica série de TV S.O.S. Malibu chega aos cinemas em junho trazendo Dwayne “The Rock” Johson e o ex-astro teen Zac Efron como salva-vidas numa mistura de comédia e ação. Confira o comercial exibido durante o Super Bowl:

A Cura

Do diretor de O Chamado, Gore Verbinski, o filme A Cura, que também ganhou uma prévia durante o evento esportivo. O longa promete ser um dos grandes títulos do terror em 2017, mostrando uma clínica de reabilitação nos Alpes Suíços que não é tão agradável quanto parece.

O filme estreia no dia 16 de fevereiro.

John Wick – Um Novo Dia Para Matar

Keanu Reeves está de volta como John Wick para uma nova missão: derrubar uma organização secreta internacional. O filme, que também chega aos cinemas em 16 de fevereiro, ganhou uma nova prévia no Super Bowl:

Vida

Há vida em Marte? No novo filme estrelado por Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds, as evidências são que sim. Pelo menos é o que mostra o trailer divulgado no evento esportivo:

O filme estreia em 23 de março.

Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar

Na prévia do quinto filme Piratas do Caribe, que estreia em maio, vemos o protagonista Jack Sparrow (Johnny Depp) de volta e completamente enlameado. O trailer apresenta também novos nomes do elenco, como a atriz britânica Kaya Scodelario (Maze Runner).

Além de todos estes lançamentos, a série Stranger Things também ganhou uma prévia da sua segunda temporada durante o Super Bowl 2017.