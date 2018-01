Pierce Brosnan é ‘hackeado’ em novo filme ‘Invasão de Privacidade’; veja o trailer

Foi divulgado nesta terça-feira, 11, um novo trailer de Invasão de Privacidade, de John Moore (Duro de Matar: Um Bom Dia Para Morrer), com Pierce Brosnan. O longa estreia no dia 10 de novembro no Brasil.

No filme, Mike (Brosnan) é um bem sucedido empresário que tem tudo. Sua empresa está na iminência de mudar o negócio da aviação para sempre, quando Mike descobre que está em um perigoso jogo tecnológico que ameaça tudo que ele conquistou – e ele passa a depender de suas antigas amizades.

Veja o trailer: