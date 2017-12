Pianista brasileira Eliane Elias ganha um Grammy pelo álbum ‘Made in Brazil’

Antes da cerimônia oficial do Grammy 2016 – que ocorre na noite desta segunda-feira, 15 – a Academia de Gravação divulga diversos vencedores de várias categorias: uma delas é a pianista brasileira Eliane Elias, que levou o Grammy de melhor álbum de jazz latino com Made in Brazil.

Nascida em São Paulo em 1960, Eliane mora nos EUA desde a década de 1980, e este foi seu primeiro disco gravado no Brasil.

Congrats Best Latin Jazz Album @4ElianeElias – 'Made In Brazil' #GRAMMYs — The GRAMMYs (@TheGRAMMYs) February 15, 2016

Gilberto Gil também concorria em outra categoria – melhor álbum de World Music, por Gilbertos Samba, uma homenagem a João Gilberto. Mas a vencedora na categoria foi Angélique Kidjo, cantora e compositora do Benin, com o álbum Sings.