Phil Collins fará show extra em São Paulo em fevereiro

Após uma grande procura por ingressos, a produção da turnê brasileira de Phill Collins resolveu anunciar, nesta quarta-feira, 13, um show extra na cidade de São Paulo.

+ Phil Collins confirma shows no Brasil no ano que vem

O novo show será no dia 25 de fevereiro, também no Allianz Parque, onde já cantaria no dia 24. No Brasil, Collins passará ainda pelo Rio de Janeiro (Maracanã, 22/2) e Porto Alegre (Beira-Rio, 27/2).

+ Phil Collins sofre acidente em Londres e suspende show

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os shows do cantor britânico são com a turnê Not Dead Yet. Antes, ele havia estado no País apenas uma vez, em 1977, quando fez uma série de shows com a banda Genesis. Na ocasião, ele também passou por Rio, São Paulo e Porto Alegre.

Ingressos para o novo show de Collins na capital paulista começam a ser vendidos à meia-noite desta sexta-feira, 15, pelo site da Eventim.