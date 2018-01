Petição dos Beatles para ter Mick Jagger em ‘Laranja Mecânica’ vai a leilão

Uma carta assinada por John, Paul, Ringo e George, que pede que Mick Jagger interprete o protagonista Alex no filme Laranja Mecânica, será leiloada pelo site Paddle8. A relíquia é avaliada entre 18 e 25 mil dólares e o lance inicial é de US$ 14 mil.

A história que cerca a carta é que, em 1968, os amigos de Mick Jagger – incluindo o quarteto de Liverpool – enviaram a petição para o roteirista Terry Shouthern, que trabalhava em uma versão do livro de Anthony Burgess para os cinemas. Eles pediam que Southern escolhesse o vocalista dos Rolling Stones para viver o protagonista, que, no fim, foi interpretado pelo ator Malcolm McDowell.

O material, totalmente redigido em letras maiúsculas, traz um “protesto com veemência” por conta da preferência de Terry Southern pelo ator David Hemmings (Blow Up – Depois Daquele Beijo) para o papel principal. Entre as assinaturas estão a do cineasta francês Christian Marquand e as das amigas de Jagger, Marianne Faithfull e Anita Pallenberg (que assina “Anita the Heater). As assinaturas dos Beatles estão atrás do documento, rubricado por mais de 20 pessoas no total.



Mick Jagger era detentor dos direitos da obra, após comprá-los de Burgess por 500 dólares. Ele depois os revendeu com um bom lucro para o produtor Si Litvinoff. Jagger tinha planos bem diferentes para o Laranja Mecânica que estreou em 1971: ele e seus companheiros de banda interpretariam os personagens centrais e os Beatles já tinham se oferecido para a trilha sonora do filme.

À época, Litvinoff escreveu uma carta a John Schlesinger, possível diretor da produção, afirmando que o filme seria “inovador em sua linguagem, estilo cinematográfico e trilha sonora” e que “os Beatles adoram o projeto”. No fim de tudo, o projeto fracassou após o script de Terry Southern ser rejeitado pela British Board Of Film Censors.

Stanley Kubrick eventualmente garantiu os direitos sobre Laranja Mecânica e escalou Malcolm McDowell no papel de Alex após vê-lo em Se…, filme de 1968. Acredita-se que Kubrick não escolheu Mick Jagger como protagonista preocupado com o estilo de vida do cantor.

