Peter Doherty, do Libertines, divulga música de tributo a Amy Winehouse; ouça

Depois de anunciar a volta do Libertines com um novo álbum a caminho, e de passar um tempo numa clínica de reabilitação na Tailândia, Pete Doherty divulgou nesta quinta-feira, 22, uma nova música, Flags of the Old Regime.

A canção foi escrita por Peter como um tributo a sua amiga Amy Winehouse (1983-2011) e foi divulgada pela Walk Tall Recordings – a gravadora anunciou que todos os lucros relativos ao single serão destinados à Amy Winehouse Foundation, entidade que trabalha para prevenir os efeitos de abuso de drogas e álcool em jovens.

Ouça:

A música foi produzida por Stephen Street e tem Drew McConnell (Babyshambles / Helsinki) no baixo, Jamie Morrison na bateria, Stephen Large nos teclados, e Stephen Street, violão e percussão. O arranjo é de John Metcalfe (Durutti Column).

