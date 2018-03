Personagem LeFou será gay no novo ‘A Bela e a Fera’ da Disney

A Disney terá o seu primeiro personagem abertamente gay no novo filme A Bela e a Fera, que estreia no dia 10 de março e tem como protagonistas Emma Watson e Dan Stevens.

Em entrevista à revista britânica Attitude, voltada ao público LGBT, o diretor do longa, Bill Condon, revelou que o personagem LeFou, vivido por Josh Gad, é homossexual na história. “LeFou é alguém que um dia quer ser o Gastão e outro dia quer beijar o Gastão, comentou sobre o personagem, que é o fiel escudeiro do vilão do filme, vivido por Luke Evans.

“Ele está confuso sobre o que quer”, continua o cineasta. “É alguém que está percebendo ter estes sentimentos. E Josh faz o papel de um jeito sutil e delicioso”.

Sem querer revelar mais detalhes sobre o que vem por aí, Condon comentou ainda sobre o final do personagem: “É um momento legal e exclusivo em um filme da Disney”.

Questionado sobre o assunto no Twitter, o ator Josh Gad disse estar “mais que orgulhoso” do trabalho.