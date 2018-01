Penélope, a repórter cor-de-rosa do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, estreia canal no YouTube

Depois de dar em primeira mão as principais notícias do mundo do Castelo Rá-Tim-Bum, na extinta série de sucesso da TV Cultura, a personagem Penélope, a repórter cor-de-rosa, virou ‘youTuber’ e inicia esta semana o seu canal na plataforma de vídeos.

Penélope é um dos papéis mais marcantes da atriz Angela Dippe, no ar atualmente em Carinha de Anjo, novela do SBT. Mesmo após o fim da série, a atriz já deu vida à personagem em várias ocasiões, como peças de teatro e exposições sobre a série de Nino e sua turma.

No vídeo de estreia, Penélope relembra os 23 anos de Castelo Rá-Tim-Bum e brinca com o fato de ser uma repórter da era analógica, totalmente por fora das novas modas e tecnologias da geração Z.

Recentemente, em entrevista ao Estado para promover a exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo, em cartaz no Memorial da América Latina em São Paulo, Angela Dippe/Penélope já havia brincado com a possibilidade de se tornar ‘youtuber’.