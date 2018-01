Jotabê Medeiros

A garota mostra não tem outra coisa na cabeça. Jon Bon Jovi. Já o rapaz veio com o firme intuito de homenagear os roqueiros caídos do Charlie Brown Jr, a banda mais trágica do rock (depois dos Mamonas): Chorão e Champignon morreram recentemente, um de overdose de cocaína, o outro se matou.

Pelos gramados do Rock in Rio hoje, transitam desde profissionais, como o escritor, cronista e jornalista Nelson Motta, e muita gente disposta a encontrar a novidade pelos palcos do festival.

