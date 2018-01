Pedro Bial deixa de apresentar o ‘BBB’ e Tiago Leifert assume o programa

O apresentador Pedro Bial vai deixar o comando do Big Brother Brasil, na Globo, após 14 anos à frente do reality show. Quem entra no seu lugar é o apresentador Tiago Leifert, que, por sua vez, sai do programa É de Casa, segundo informações da Folha de S. Paulo. Leifert também é apresentador do The Voice Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bial deve ganhar um talk-show na casa, ainda sem novo definido, no mesmo horário que atualmente é exibido o programa de Jô Soares. A troca de bastão ocorre em janeiro, quando o BBB chega à sua 17.ª edição. Os apresentadores Ana Furtado, André Marques, Patrícia Poeta, Cissa Guimarães e Zeca Camargo seguem no programa É de Casa, que vai ao ar nas manhãs de sábado.