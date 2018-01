O Pearl Jam deve ser uma das atrações do Lollapalooza Brasil em 2018, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira, 21, pelo jornal Destak.

Esta seria a quinta passagem do Pearl Jam no Brasil, e a segunda no Lolla BR.

The Killers, Arcade Fire e Gorillaz são alguns dos nomes que já foram ventilados para a próxima edição do festival, que ocorre em abril de 2018.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A organização ainda não confirmou as informações.