Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e The Killers são confirmados no Lollapalooza 2018; veja o line-up

Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e The Killers são as principais atrações do Lollapalooza 2018, que será realizado dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos.

Em sua sétima edição, o Lollapalooza Brasil 2018 traz ainda Imagine Dragons, Lana Del Rey e LCD Soundsystem.

E o segundo lote do Lolla Pass (direito aos três dias de festival), que custa a partir de R$ 750, já pode ser adquirido pelo site www.lollapaloozabr.com, bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – Citibank Hall, em São Paulo) e nos seguintes pontos de venda exclusivos: Teatro Cetip, em São Paulo, Km de Vantagens Hall RJ e BH. Clientes Bradesco Cartões e Bradescard contarão com 15% de desconto para compras em 2017 e 10% a partir de 2018, e ainda podem parcelar suas compras em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito para aquisição do Lolla Pass. O desconto também é válido para pagamento em Cartões de Débito Bradesco (exceto internet). A compra é limitada em 4 ingressos por CPF.

Confira o line-up completo:

Pearl Jam

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lcd Soundsystem

Chance The Rapper

Wiz Khalifa

Dj Snake

Kygo

Liam Gallagher

The National

Alok

Hardwell

Khalid

Galantis

David Byrne

Mano Brown

Royal Blood

Yellow Claw

Dvbbs

Dillon Francis

Mallu Magalhães

Milky Chance

Tropkillaz

Mac Miller

Anderson .Paak & The Free

Nationals

Tyler, The Creator

The Neighbourhood

Spoon

Vanguart

Volbeat

Metronomy

Tiê

Mac Demarco

Zara Larsson

o Terno

Kyle Watson

Cat Dealers

Alan Walker

Ftampa

Jetlag

Alison Wonderland

Sofi Tukker

Deorro

Ego Kill Talent

Liniker e Os Caramelows

Plutão Já Foi Planeta

Nghtmre

What So Not

Cheat Codes

Oh Wonder

Kaleo

Mahmundi

Selvagens À Procura de Lei

Tagore

Thomas Jack

Shiba San

Rincon Sapiência

Gustavo Mota

Devochka

Tash Sultana

Jørd

Louis The Child

Whethan

Nem Liminha Ouviu

Sevenn

Jesuton

Braza

Ventre

Francisco, El Hombre

Luneta Mágica

* Veja como foi o show do Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio 2017