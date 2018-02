Pearl Jam não autoriza transmissão televisiva de show

Um dos grupos mais esperados da segunda edição do Lollapalooza Brasil, o Pearl Jam não autorizou a transmissão televisiva e pela internet de sua apresentação no festival, às 20h45, como informou o canal Multishow, às 18h12, em seu site.

“É política da banda não liberar a transmissão ao vivo de seus shows e mesmo com a mobilização dos fãs brasileiros, eles não abriram uma exceção”, diz o comunicado do canal.

No horário do show da banda de Eddie Vedder, o Multishow vai transmitir trechos da apresentação do rapper Criolo, realizada no sábado, 30, e o show completo, de hoje, do grupo Hot Chip, também gravado.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a decisão da banda.